От милой актрисы до алкоголички: как менялась бывшая невеста Кличко

Американская актриса Хайден Панеттьери 21 августа отметила свой 32-й день рождения. В Украине про существование Хайден никто не знал до 2009 года, когда она не познакомилась с Владимиром Кличко.

Роман спортсмена и артистки продлился два года. Затем пара разорвала отношения. В 2013 году Хайден и Владимир сошлись вновь и к концу года объявили о помолвке.

Видео дня

В декабре 2014 года Панеттьери родила Владимиру дочь Кайю-Евдокию. После родов молодую маму одолела тяжелая послеродовая депрессия, из-за которой актрисе приходилось обращаться за помощью к специалистам.

В августе 2018-го украинский боксер и американская актриса окончательно расстались.

После этого оставив бывшему супругу их совместную дочь, знаменитость стала вести разгульный образ жизни. Американка закрутила роман с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. При этом актриса злоупотребляла алкоголем.

В мае 2019-го Хикерсон избил Хайден. Несмотря на это Хайден не стала подавать на бойфренда в суд и простила его.

В феврале 2020-го Брайан вновь поднял руку на знаменитую подругу. В этот раз его арестовали и приговорили к тюремному сроку.

В июле 2021 года стало известно, что Хайден отправилась на романтическую встречу с Хикерсоном сразу же после того, как он вышел из тюрьмы.