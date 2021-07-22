Бывшая невеста Кличко вернулась к бойфренду-насильнику после его освобождения из тюрьмы

Экс-возлюбленную украинского боксера Владимира Кличко, американскую актрису Хайден Панеттьери заметили на свидании с Брайаном Хикерсоном, которого ранее обвинили в домашнем насилии. Они в компании своих друзей наслаждались отдыхом в Западном Голливуде.

Хайден отправилась на романтическую встречу со своим экс-избранником сразу же после того, как он вышел из тюрьмы. Об этом сообщает издание E! Online (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Брайан Хикерсон провел за решеткой 45 дней. Причиной заключения мужчины стало то, что он жестко избивал Панеттьери. Известно, что на данный момент ему дали четыре года испытательного срока, а также отправили на специальные курсы, где мужчинам объясняют, что насилие и плохое обращение не приведет ни к чему хорошему.

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"Я наслаждался слабоалкогольным пивом, а Хайден не пила. Мы пошли в новый ресторан, расположенный в Техасе, ведь, как парень с юга, я большой поклонник музыки кантри. Так что да, там были и танцы. Мы с Хайден больше не вместе, но работаем над дружбой", – рассказал Хикерсон.

Брайан Хикерсон и экс-избранница Владимира Кличко Хайден Панеттьери начали встречаться три года назад. Спустя полгода в СМИ появились заявления о том, что мужчина сильно избил Хайден. После этого инцидента его арестовали, однако вскоре выпустили под залог.

В прошлом году произошла аналогичная ситуация – Хикерсон снова избил девушку. Панеттьери подала в суд и было принято решение запретить мужчине приближаться к Хайден.

Спустя два месяца экс-возлюбленного Хайден официально обвинили в домашнем насилии и выдвинули ему уголовное обвинение. В апреле он был арестован.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хайден Панеттьери опубликовала снимок дочери Кайи, на котором она разрисовывает слепок маминого живота, сделанный еще во время беременности.