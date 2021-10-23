'Он много говорит': Усик высказался о Фьюри

Украинский чемпион Александр Усик (19-0, 13 КО) выразил уверенность в том, что сможет победить Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Наш боксер отметил, что никогда много не говорил, а просто выходил в ринг и бился.

Об этом сам Усик заявил в интервью SunSport. По его словам, Фьюри является очень хорошим спортсменом, но его можно победить.

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"я считаю этот бой грандиозным. Я считаю его очень хорошим бойцом, хорошим спортсменом, но он много говорит. Много говорит, у него подвешен язык. Он утверждает, что он король среди королей, но так думает только он. Вот что я могу сказать о нем", – подчеркнул Усик.

Он добавил, что добивается высоких результатов благодаря своей работе. "Я много тренируюсь, я много работаю, я вкладываю все свои силы. Я не пытаюсь представить себя королем Вселенной. Я делаю то, что должен делать. Я концентрируюсь, я сосредоточен, и я получаю результат в соответствии со своими усилиями", – заявил чемпион.

Напомним, Усик сенсационно победил Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113. Украинец стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа накануне реванша с Александром Усиком решился на радикальный шаг и сменил тренера. Промоутер британца Эдди Хирн рассказал, когда пройдет повторный бой боксеров.