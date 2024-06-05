Оккупанты убили украинского боксера в Донецкой области

25 мая, защищая украинскую землю от российских оккупантов, погиб воспитанник львовского бокса Максим Кот. Серебряный призер чемпионата страны воевал на Донбассе в составе 80-й десантно-штурмовой бригады.

Львовянин Максим Кот родился 16 ноября 2001, учился в гимназии "Провесень", а также занимался боксом. Кот был воспитанником львовской ДЮСШ №7, становился многократным призером чемпионатов Львовской области, призером и финалистом первенства Украины и получал награды международных турниров.

После гимназии Максим получил образование во Львовском высшем профучилище торговли и сферы услуг. А после окончания учебы работал в строительной сфере Львова. Кроме бокса Кот увлекался и другими видами спорта, в том числе футболом.

Полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года изменило планы спортсмена, и он по собственному желанию подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. В последнее время Максим воевал на Донецкой области в рядах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Свое последнее сражение с российскими оккупантами Кот встретил 25 мая. Теперь защитнику навсегда 22 года. По словам близких, несмотря на свой возраст, Максим был настойчивым, смелым и целеустремленным парнем.

"Трудно что-то говорить, но я благодарна судьбе, что была твоим классным руководителем. Ты был хорошим ребенком, всегда на позитиве и улыбающийся и никогда не спорил, хоть и не всегда разделял мое мнение. С большими амбициями, с планами, мечтами на эту жизнь... Но война изменила все... Ты – герой Украины, который навсегда останется в наших сердцах", – отреагировала Роксолана Савка.

У спортсмена остались жена, родители, сестра, племянники и крестная дочь.

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