Нутрициолог раскрыл секретный ингредиент, который добавляет в еду Фьюри перед боем с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) употребляет блюда с чесноком для того, чтобы ускорить заживление травмы, которую он получил в начале февраля во время спарринга. Нутрициолог Цыганского короля, как называют британца, выразил уверенность в том, что это позитивно повлияет на подготовку боксера.

Об этом сам Джордж Локхарт рассказал в интервью Betway, пишет сайт таблоида Daily Mail. По словам диетолога, ускорить восстановление Фьюри после рассечения также должны помочь употребление в пищу продуктов, богатых микроэлементами, таких как шпинат, морковь и лук, а также красного мяса.

"Еда является ключом к восстановлению от травм подобного рода. Чеснок поможет убить бактерии и микробы в месте рассечения. Высокое содержание белка очень помогает, поскольку организму необходимо восстанавливаться и перестраиваться. Красное мясо является ключевым источником белка. Я не из тех диетологов, которые говорят, что еда решит все, но она оказывает огромное влияние с точки зрения восстановления после травм такого рода, но самое главное – это время", – сказал Локхарт.

Фьюри 18 мая подерется с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО). Изначально бой планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Уроженец Манчестера извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, когда британец вернется к тренировкам.

Также определился один из желающих заменить Тайсона в поединке. А Всемирный боксерский совет (WBC) готовит революционное решение по бою. В свою очередь, бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

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