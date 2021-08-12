Новорожденная дочь Тайсона Фьюри была мертвой три минуты

У знаменитого британского боксера Тайсона Фьюри и его жены Пэрис возникли проблемы с рождением шестого ребенка. В воскресенье у пары родилась дочь Афина, однако вскоре младенца пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку он боролся за жизнь.

Отец Тайсона, Джон, в интервью The Sun заявил, что только талант медицинской бригады ливерпульской детской больницы Alder Hey Children's Hospital помог его внучке вернуться с того света.

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"Это лучшая детская больница в стране, если не в мире. Врачи были действительно великолепны. Они действительно спасли ей жизнь, потому что она была мертва в течение трех минут, и они вернули ее", – заявил Джон.

33-летний Тайсон позже у себя в Instagram написал, что дочка чувствует себя хорошо и у нее "стабильный выходной на аппарате ИВЛ"

"Спасибо всем за молитвы. Мы пока все еще в отделении интенсивной терапии. Спасибо всем докторам и медсестрам. Да благословит вас всех Бог", – написал Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Тайсона до этого родилось пятеро детей: дочки Венесуэла и Валенсия и три сына: Принц Тайсон Фьюри II, Принц Адонис Амазия и Принц Джон Джеймс.

Ранее Тайсон Фьюри заразился COVID-19, отказавшись получить вторую дозу вакцины от коронавируса. Британский боксер прививался Moderna.