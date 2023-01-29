''Новий Майк Тайсон'' нокаутом за 15 секунд выиграл дебютный бой в супертяжах. Видео

Британский супертяжеловес Мозес Итаума (1-0, 1 КО) феерически дебютировал на профессиональном ринге. На вечере бокса в Лондоне 18-летний боксер победил чеха Марселя Боде (2-2, 2 КО).

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Бой на легендарном стадионе "Уэмбли" оказался весьма скоротечным. Юному проспекту хватило 15-секунд, чтобы разобраться с 26-летним соперником.

Первым левым хуком Мозес потряс оппонента, а вторым отправил того в нокаут. До конца отсчета рефери чешский боец смог подняться, но явно был не в состоянии продолжать драться.

Отметим, что в одном из своих интервью Итаума заявил, что хочет стать новым Майком Тайсоном, побив рекорд американца. Железный Майк стал чемпионом мира в 20 лет. Британец планирует добыть звание самого младшего чемпиона мира в истории хевивейта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою вечера российский канадец Артур Бетербиев смог перевернуть бой и победить нокаутом Энтони Ярда.

На этом же вечере на "Уэмбли" непобедимый украинский чемпион Артур Далакян успешно провел 6-ю защиту своего титула.

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