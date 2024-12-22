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"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт

Максим Иншаков
Бокс
3 минуты
2,0 т.
'Нормально с головой?' Поступок Бони на бое Усика 'взорвал' пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня приехала на бой Александра Усика против Тайсона Фьюри, что вызвало шквал критики среди ее российских подписчиков. Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" сфотографировалась с чемпионским поясом украинца.

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Сам пост собрал множество негативных реакций, а в комментариях у российских турбопатриотов случился "ядерный взрыв"

"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт

"Усик? Который донатит ВСУ? Нормально с головой?" – начали вопить возмущенные "патриоты" , не скрывая своего негодования. Другие пользователи напоминали о крымском происхождении Усика, называя его "предателем" и "вероотступником".

"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт
"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт

"Мы гордились им в Крыму, а теперь он нас предал," – писали симферопольцы, обвиняя боксера в измене их ожиданиям.

"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт

Но больше всего огня в обсуждение добавило участие в шоу самой Виктории Бони. "Вы недавно вернулись из России, поднимали наш флаг, а теперь поддерживаете украинского спортсмена. Где логика?" – упрекали ее в социальных сетях. Некоторые даже заявляли, что потеряли к ней интерес: "Нет больше желания за вами наблюдать, вы много врете!"

"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт
"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт
"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт
"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт
"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт
"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт
"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт

Сама Боня пока воздерживается от комментариев по поводу своей поездки на бой.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки.

"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт

Также в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

"Нормально с головой?" Поступок Бони на бое Усика "взорвал" пятую точку российских турбопатриотов. Фотофакт

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