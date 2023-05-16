Один из тренеров чемпиона WBA Regular в легком весе Джервонты Танка Дэвиса (29-0, 27 КО) унизительно высказался о шансах Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в бою против его подопечного. Кенни Эллис уверен, что украинцу нечего ловить в поединке с непобедимым Дэвисом.

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Делая свой прогноз на их теоретический поединок, Эллис уложился в 6 слов.

"Танк нокаутирует его за два раунда", – цитирует тренера Boxingscene.

20 мая 2023-го Ломаченко встретится с обладателем чемпионских поясов WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе Дэвина Хэйни (29-0, 15 КО). Эллис твердо убежден, что молодость, размер и общие навыки Хейни будут слишком большими для Ломаченко.

Если, однако, бывшая звезда весовой категории повернет время вспять и одержит победу, то Кенни хотел бы, чтобы Танк, наконец, встретился с ним на ринге.

Дэвис, широко известный как один из самых разрушительных панчеров в мире, остановил подавляющее большинство противников, стоявших напротив него. По словам Эллиса, его склонность причинять боль своим противникам и относительно быстро избавлять их от страданий только усугубится, если Ломаченко попытается работать первым номером в ринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Дэвис был приговорен к 90 дням домашнего ареста, трем годам испытательного срока и 200 часам общественных работ. Несколько лет назад боксер устроил аварию в Балтиморе.

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