"Никто не хочет": Ломаченко тщетно ищет соперника на следующий бой

Андрей Фоменко
Бокс
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'Никто не хочет': Ломаченко тщетно ищет соперника на следующий бой

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко посетовал, что никак не может договориться о следующем бое. 33-летний украинец хотел бы вернуть себе чемпионские пояса, однако их обладатели не спешат подписывать с ним контракт.

В Instagram-акаунте транслятора боксерских шоу DAZN появилась фотография уроженца Белгорода-Днестровского с его цитатой. "Прямо сейчас никто не хочет подписывать со мной контракт на бой", – утверждает Василий.

Ситуация в дивизионе Ломаченко сейчас действительно сложная: сразу три боксера владеют чемпионскими поясами четырех основных организаций. Непобедимый американец Дэвин Хэйни (15 КО в 27 боях) удерживает титул WBC, его соотечественник Джервонта Дэвис (24 КО в 26) – WBA, а австралиец Джордж Камбосос (10 КО в 20), который недавно победил по очкам обидчика украинца Теофимо Лопеса, – IBF, WBO и дополнительный WBA Super.

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Из этой троицы никто не спешит биться с Василием, опасаясь потерять пояса. Кроме того, бои Ломы стали приносить все меньше прибыли, поэтому конкуренты не хотят рисковать своим положением. Заставить их может лишь волевое решение боксерских организаций.

Дэвин Хэйни с поясом WBC

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Северной Америки считает, что фанаты отходят от Ломаченко.

Тем временем Ломаченко "проперчили" карикатуристы – за флаг не Украины.

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