'Никто не хочет': Ломаченко тщетно ищет соперника на следующий бой

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко посетовал, что никак не может договориться о следующем бое. 33-летний украинец хотел бы вернуть себе чемпионские пояса, однако их обладатели не спешат подписывать с ним контракт.

В Instagram-акаунте транслятора боксерских шоу DAZN появилась фотография уроженца Белгорода-Днестровского с его цитатой. "Прямо сейчас никто не хочет подписывать со мной контракт на бой", – утверждает Василий.

Ситуация в дивизионе Ломаченко сейчас действительно сложная: сразу три боксера владеют чемпионскими поясами четырех основных организаций. Непобедимый американец Дэвин Хэйни (15 КО в 27 боях) удерживает титул WBC, его соотечественник Джервонта Дэвис (24 КО в 26) – WBA, а австралиец Джордж Камбосос (10 КО в 20), который недавно победил по очкам обидчика украинца Теофимо Лопеса, – IBF, WBO и дополнительный WBA Super.

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Из этой троицы никто не спешит биться с Василием, опасаясь потерять пояса. Кроме того, бои Ломы стали приносить все меньше прибыли, поэтому конкуренты не хотят рисковать своим положением. Заставить их может лишь волевое решение боксерских организаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Северной Америки считает, что фанаты отходят от Ломаченко.

Тем временем Ломаченко "проперчили" карикатуристы – за флаг не Украины.