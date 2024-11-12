'Никогда им не простим': российский боксер призвал РФ напасть на США и 'вернуть Аляску'

Российский боец смешанных единоборств (ММА) и боксер супертяжелой весовой категории Вячеслав Дацик призвал РФ напасть на США и "вернуть Аляску". 44-летний сторонник неонацистского движения "Славянский союз" в патриотическом угаре также выступил за возрождение империи на территории страны-агрессора и последующее ее расширение.

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Об этом Дацик заявил в эфире пропагандистского телеканала РЕН ТВ, пишет портал mma.metaratings.ru. Уроженец Ленинградской области отметил, что "Аляску никогда им не простим", видимо, наплевав на историю РФ, которая в 1867 году продала эти территории США за семь миллионов долларов.

"Пора возрождать уже всю мощь Советского Союза, собирать наши земли – земли Российской империи, Советского Союза – и вернуть Аляску. Аляску никогда им не простим. Если вернем Аляску, я стану неплохим смотрящим за этой землей", – сказал Дацик.

Отметим, что этот россиянин имеет целый шлейф различных криминальных историй. Он сидел в норвежской, а также в российской тюрьме, из которой вышел в марте 2016 года. Полгода назад стало известно, что "мариупольские торговцы" написали на Дацика заявление за вымогательство.

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