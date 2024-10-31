Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал пафосную речь о том, что европейцы и, в частности, немцы должны "бесконечно стоять на коленях" перед россиянами. Бывший биатлонист указал на вину Германии в развязывании Второй мировой войны, забыв о том, что СССР был в сговоре Адольфом Гитлером.

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Об этом Васильев с присущей представителей РФ напыщенностью и надменностью заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина выразил нелепое мнение о том, что Россию будут умолять вернуться в Международный олимпийский комитет (МОК) после ухода его президента Томаса Баха.

"Томас Бах – человек, родившийся в той стране, жители которой при виде советских и русских людей должны бесконечно стоять перед ними на коленях. Потому что эта страна принесла такое количество зла нашему государству, что им уже никогда не отмыться. Они уже неприкрыто ненавидят все то, что связано с Россией и русскими людьми, им об этом необходимо напомнить. И вскоре обязательно наступит такой момент, когда они снова побегут к нам мириться и приглашать нас во всякие структуры. В том числе и в МОК. Нам необходимо указать им на их место и напомнить, кто они таки", – сказал Васильев.

Отметим, что нынешний президент МОК решил покинуть свой пост и в марте будущего года комитет получит нового руководителя. На этот пост претендуют Фейсал ибн Хусейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Юхан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция) и Моринари Ватанабе (Япония).

Ранее вице-чемпион и двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин пожаловался на то, что страны Запада хотят превратить Россию в Северную Корею.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова потребовала от кандидата в президенты МОК Себастьяна Коу вернуть золотую медаль московской Олимпиады-80.

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