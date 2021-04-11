Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом. Видео

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (7-0, 7 КО) одолел представителя Грузии Рамази Гогиашвили (14-32-2, 6 КО), добыв седьмую досрочную победу на профессиональном ринге.

Поединок в Киеве на арене Akko International Hotel прошел в рамках вечера бокса от промоушена Top Boxing Generation и завершился техническим нокаутом.

31-летний уроженец Кривого Рога с первых минут захватил лидерство в ринге, раз за разом проверяя корпус и голову соперника тяжелыми боковыми. В 3-м раунде секунданты грузина выкинули на канвас полотенце, сигнализируя о сдаче, однако рефери проигнорировал это.

Спустя несколько секунд правый хук украинца выключил Гогиашвили. Тот успел подняться до конца счета, но судья принял решение остановить поединок.

"Как себя чувствую? Все класс, все супер, спасибо большое за возможность боксировать в этом шоу, спасибо тренерскому составу, своим друзьям и близким" – сказал наш боксер после победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Шевадзуцкий на вечере бокса в Киеве от промоутерской компании Ulions Boxing Promotions легко разобрался с белорусом Александром Нихайчиком (1-6).

3 октября прошлого года Игорь победил представителя Боснии и Герцеговины Аднаном Дероньей (3-2, 3 КО).

1 июля Шевадзуцкий на вечере бокса в Киеве в первом раунде нокаутировал Игоря Пилипенко (5-50-2, 1 КО) из Запорожья.

Перед этим Игорь в декабре прошлого года, удосрочил испанца Даниэля Роблеса (3-7-2, 2 КО).

Напомним. что Игорь Шевадзуцкий в 2015 году выступал за команду "Украинские атаманы", а в августе помогал россиянину Александру Поветкину готовиться к поединку против Диллиана Уайта.