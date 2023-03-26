Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом в Германии. Видео

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий (18-0, 14 KO) добыл эффектную победу над 42-летним немца Мухаммедом Али Дурмазом (32-34, 30 КО). Встреча в немецком Гамбурге завершилась досрочно.

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После достаточно вялых стартовых минут, 29-летний уроженец Запорожья начал активничать. Несмотря на то, что удары украинца пришлись по блоку, у соперника сразу возникли проблемы с дыханием.

Развязка наступила в 3-й трехминутке. Александр увеличил количество ударов, но особо не вкладывал в них силу, стараясь действовать комбинационно.

Один из таких "плюх" по корпусу стал для немца фатальным. Левый хук по печени просто вырубил Дурмаза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно год назад Захожий в Дортмунде победил греческого супертяжа Евгениоса Лазаридиса (17-4, 11 КО).

В январе этого года Александр Захожий продолжил свою победную серию, уверенно выиграв бой на вечере бокса Facher Sport Management в Германии. Поединок с Павлом Соуром (14-7, 9 КО) в Карлсруэ завершился досрочно.

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