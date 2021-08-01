Непобедимый украинский боксер выиграл нокаутом чемпионский бой. Видео

Непобедимый украинец Петр Иванов (14-0-2, 9 КО) завоевал вакантный пояс WBC International в суперсреднем весе. 25-летний уроженец Нежина на вечере бокса в немецком Карлсруэ одолел местного бойца Рафаэля Амарилласа Ортиза (14-4-1, 8 КО).

Поединок завершился нокаутом от нашего соотечественника.

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Иванов с первых минут захватил центр ринга, часто пробивая по корпусу оппонента.

Один из таких ударов и стал победным. В 3-м раунде Ортиз пропустил "выстрел" по печени и не смог продолжить бой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям помотреть, как это было

В октябре прошлого года Иванов стал обладателем чемпионского пояса WBC International Silver.