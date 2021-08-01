Непобедимый украинский боксер выиграл нокаутом чемпионский бой. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Петр Иванов

Непобедимый украинец Петр Иванов (14-0-2, 9 КО) завоевал вакантный пояс WBC International в суперсреднем весе. 25-летний уроженец Нежина на вечере бокса в немецком Карлсруэ одолел местного бойца Рафаэля Амарилласа Ортиза (14-4-1, 8 КО).

Иванов (справа)

Поединок завершился нокаутом от нашего соотечественника.

Иванов с первых минут захватил центр ринга
Видео дня

Иванов с первых минут захватил центр ринга, часто пробивая по корпусу оппонента.

Бой завершился в 3-м раунде

Один из таких ударов и стал победным. В 3-м раунде Ортиз пропустил "выстрел" по печени и не смог продолжить бой.

Нокаут

OBOZREVATEL предлагает своим читателям помотреть, как это было

Петр Иванов добыл очередную победу
Перед боем
После боя
Петр Иванов (в центре)

В октябре прошлого года Иванов стал обладателем чемпионского пояса WBC International Silver.

Германиябоксер Петр Иванов