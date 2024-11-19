Непобедимый украинский боксер пострадал от ракетного удара по Сумам: кровь заливала лицо чемпиона после попадания баллистики

Среди пострадавших от ракетного удара РФ по Сумам 17 ноября оказался украинский боксер Денис Коренев (13-0-1, 6 KO). В воскресенье непобедимый боец находился дома со своей девушкой, когда российские террористы попали баллистикой во двор многоэтажки.

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В результате вражеской атаки Коренев получил ранение головы. На фото и видео из социальных сетей боксера было видно, как кровь заливала его лицо. А девушка Дениса находится в больнице.

По данным на утро 19 ноября, в Сумах погибли 12 человек, среди которых девятилетний мальчик и 14-летняя девочка.

89 жителей разбитых многоэтажек, из которых 12 – дети, получили травмы разной степени тяжести, а жилой дом получил значительные повреждения. 18-19 ноября в Сумах были объявлены на днях траура по погибшим в результате удара РФ по городу.

Денис родом из Сум, но сейчас тренируется в Киеве у известного украинского наставника, бывшего чемпиона мира по версии WBA и IBF International и WBA Intercontinental Вячеслава Сенченко. И уже владеет чемпионским поясом профессиональной спортивной лиги BFL.

В секцию бокса Коренев пришел вместе со своим братом Константином, также строящим карьеру на профессиональном ринге. Ребята признавались, что свои победы они посвящают своему хорошему другу и защитнику Украины Илье Кобченко. Мастер спорта по сумо и универсальному бою погиб в 2023 году во время обстрела вблизи многострадального Бахмута.

Последний раз 24-летний Коренев выходил в ринг в сентябре этого года. Во Львове Денис победил аргентинца Хавьера Масиэля в весе до 76,2 кг. И сейчас настраивается на серьезные международные бои и борьбу за пояс чемпиона мира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что скончался знаменитый украинский боксер Вячеслав Узелков. Бывший чемпион WBA Intercontinental, IBO International и WBO Intercontinental в полутяжелом весе ушел из жизни на 46-м году.

Весной этого года Узелкова диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. Его коллега, известный украинский боксер Вячеслав Сенченко, инициировал сбор средств для операции для товарища.