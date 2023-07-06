Непобедимый украинский боксер-чемпион попал под обстрел российских оккупантов. Фотофакт

Непобедимый украинский боксер Олег Малиновский (28-0, 8 КО) попал под обстрел российских оккупантов в Херсонской области. Инцидент с 35-летним легковесом случился по дороге из села Садовое, куда он вез гуманитарную помощь для местных жителей.

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У себя в Instagram интерконтинентальный чемпион WBO выложил видео, в котором рассказал, что произошло. По словам Олега в результате падения снаряда в 10 метрах разбито ветровое стекло на одном авто, а второй бус пробит насквозь.

"В третьем бусе, в котором я уезжал, есть попадания с правой стороны. Небольшие, но пробито насквозь. Самое главное, что все цели и здоровы", – сказал Малиновский.

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