Непобедимый супертяж взял в руки автомат, чтобы защищать Украину в войне с Россией

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Непобедимый украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (9-0, 8 КО) опубликовал фото с оружием в руках. Фотография, на которой 31-летний боксер по прозвищу Халк держит автомат, появилось в Instagram World Warriors Fighting Championship (WWFC) – международной организации, которая проводит бои по смешанным боевым искусствам среди профессионалов.

Вместе с боксером на фото тренер Виктор Цехмейстр и глава WWFC Денис Перч.

"Добрый вечер! Слава Украине! Русский корабль иди нах*й!" – говорится в подписи.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие украинские спортсмены взяли в руки оружие, чтобы защищать свою страну от российской агрессии.

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В частности и Александр Усик и Василий Ломаченко записались в ряды территориальной обороны, разместив соответствующие фото.

Также с автоматом готовы бороться против оккупантов Александр Алиев и Сергей Стаховский.

Алиев накануне в матерной форме обратился к бывшим футболистам сборной Украины Анатолию Тимощуку и Ивану Ордецу, которые сейчас находятся на контракте в российских клубах.