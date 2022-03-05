Непобедимый супертяж взял в руки автомат, чтобы защищать Украину в войне с Россией
Непобедимый украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (9-0, 8 КО) опубликовал фото с оружием в руках. Фотография, на которой 31-летний боксер по прозвищу Халк держит автомат, появилось в Instagram World Warriors Fighting Championship (WWFC) – международной организации, которая проводит бои по смешанным боевым искусствам среди профессионалов.
Вместе с боксером на фото тренер Виктор Цехмейстр и глава WWFC Денис Перч.
"Добрый вечер! Слава Украине! Русский корабль иди нах*й!" – говорится в подписи.
Как сообщал OBOZREVATEL, многие украинские спортсмены взяли в руки оружие, чтобы защищать свою страну от российской агрессии.
В частности и Александр Усик и Василий Ломаченко записались в ряды территориальной обороны, разместив соответствующие фото.
Также с автоматом готовы бороться против оккупантов Александр Алиев и Сергей Стаховский.
Алиев накануне в матерной форме обратился к бывшим футболистам сборной Украины Анатолию Тимощуку и Ивану Ордецу, которые сейчас находятся на контракте в российских клубах.