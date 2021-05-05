Непобедимый супертяж рассказал, что произойдет в бою с Усиком

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) предсказал, каким будет его бой с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

По словам непобедимого боксера, в этом поединке состоится реванш.

"Я считаю, что этот большой поединок должен состояться (Джошуа – Фьюри), а затем мы сможем заняться организацией боя с Усиком. Это будет взрывное противостояние, реванш. Ради этого я дерусь. Это замечательная возможность, ведь Усик находится на первом месте в рейтинге WBO, а я занимаю там вторую позицию. Так что этот бой должен состояться. Нам необходимо устроить этот бой. Нужно дождаться поединка Джошуа – Фьюри и организовать наш бой", – сказал Джойс в эфире Youtube-канала BT Sport Boxing, перевод которого приводит tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик необычным образом обратился ко Всемирной боксерской организации (WBO), призвав ее руководство отреагировать на ситуацию с его обязательным поединком против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

В январе 2021 года WBO санкционировала проведение чемпионского боя между двумя британцами, а нашему боксеру сказали сразиться за временный титул WBO против Джо Джойса (12-0, 11 КО).