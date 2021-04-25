Непобедимый супертяж пообещал отомстить Усику

Непобедимый британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) полон решимости победить в реванше Александра Усика (18-0, 13 КО).

Боксеры уже встречались в 2013 году в рамках Полупрофессиональная Лиги Бокса (WBS) и тогда победил украинец.

"В WSB у нас был отличный бой. Мы оба уважаем друг друга. Так что это снова будет потрясающий поединок. Посмотрим, каким станет он и каким стану я. Я желаю заявить о себе. Я хочу нокаутировать его и отомстить за поражение. Это ранит меня внутри, поражение от него испортило мой рекорд в WSB. Это мое единственное поражение там. Он забрал у меня нолик у WSB. Я хочу взять реванш", – сказал Джо Джойс в интервью Youtube-каналу Behind The Gloves, текст которого приводит fightnews.info.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры по бою между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО) временно приостановлены.

До этого Усик заявил, что не хочет торопиться с подписанием боя с Джойсом, так как в этом случае он потеряет первое место в рейтинге WBO и лишится возможности встретиться на ринге с Энтони Джошуа.

Свой крайний бой Усик провел 1 ноября, победив Дерека Чисору и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

Напомним, что 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Из-за того, что Усик является обязательным претендентом на поединок с Джошуа за титул WBO, он должен был провести встречу с Джо Джойсом за пояс временного чемпиона WBO.