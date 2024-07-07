Непобедимый чемпион мира унизил Ломаченко после победы в титульном бою. Видео

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) унизительно отозвался про украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) после победы над немцем Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО). Бой завершился единогласным решением судей со счетом 119-109, 118-110 и 116-112.

Видео дня

Стивенсон на пресс-конференции надел на себя футболку с изображением Ломаченко и его промоутера Боба Арума. На обратной стороне была надпись на английском языке: "Боб защищает своего сына от того, чтобы ему надрали задницу".

Комментируя свою победу журналисты поинтересовались, кого бы Шакур вызвал на бой, но тот фамилий не назвал. В тоже время американец заявил, что готов боксировать с кем угодно.

Сам же поединок Стивенсон - Арутюнян состоялся на арене в Ньюарке (Нью-Джерси, США) и вышел абсолютно неконкурентным. Обещанной "рубки" не произошло.

Несмотря на то, что для Шакура это был последний бой под эгидой промоутерской компании Top Rank и ему необходимо было показать себя для новых работодателей, особой зрелищностью поединок не отличался.

Шакур сделал ставку на опыт, не стал взвинчивать темп и плотность ударов, оформив победу "на опыте".

Как сообщал OBOZ.UA, бой чемпиона WBA в легком весе Джервонты Танка Дэвиса (30-0, 28 КО) и обладателя поясов IBF и IBO Василия Ломаченко (12-3, КО) не состоится. Дэвис отказался драться с украинцем, предпочтя поединок с мексиканцем Исааком Питбулем Крузом (26-2-1, 18 КО).

Ломаченко 12 мая победил Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!