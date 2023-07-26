Непобедимый боксер выиграл бой редким 'отложенным' нокаутом, ошеломив фанатов ударом. Видео

Известный японский боксер Йошики Такеи (7-0, 7 KO) добыл феноменальную победу над филиппинцем Ронни Бальдонадо (16-5-1, 9 KO). Бывший кикбоксер-чемпион свой поединок во втором легчайшем весе завершил досрочно.

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С первых секунд Такеи занял центр ринга, став работать первым номером. Особо не беспокоясь про защиту, 27-летний японец делал акцент на размашистые свинги, в то время, как боксер из Филлипин держался у канатов, стараясь контратаковать кросами.

Развязка наступила в 3-м раунде. Сперва Такеи попал правой в голову, а затем левой по корпусу.

Сперва показалось, что Бальдонадо сможет продолжить бой, однако спустя несколько секунд он как подкошенный упал на канвас.

Такой отложенный нокаут вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Как утверждает The Sun, реакция Бальдонадо заставила фанатов чувствовать его дискомфорт через экран, просто ошеломив поклонников бокса.

Один сказал: "Отсроченная реакция показывает, насколько это было болезненно".

Другой добавил: "Звук разбитой печени… фу, приятель".

Третий ответил: "У меня болит живот".

А четвертый ответил: "Что за кадр ??".

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