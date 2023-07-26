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Непобедимый боксер выиграл бой редким "отложенным" нокаутом, ошеломив фанатов ударом. Видео

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
876
Непобедимый боксер выиграл бой редким 'отложенным' нокаутом, ошеломив фанатов ударом. Видео

Известный японский боксер Йошики Такеи (7-0, 7 KO) добыл феноменальную победу над филиппинцем Ронни Бальдонадо (16-5-1, 9 KO). Бывший кикбоксер-чемпион свой поединок во втором легчайшем весе завершил досрочно.

Видео дня

С первых секунд Такеи занял центр ринга, став работать первым номером. Особо не беспокоясь про защиту, 27-летний японец делал акцент на размашистые свинги, в то время, как боксер из Филлипин держался у канатов, стараясь контратаковать кросами.

Развязка наступила в 3-м раунде. Сперва Такеи попал правой в голову, а затем левой по корпусу.

Непобедимый боксер выиграл бой редким "отложенным" нокаутом, ошеломив фанатов ударом. Видео

Сперва показалось, что Бальдонадо сможет продолжить бой, однако спустя несколько секунд он как подкошенный упал на канвас.

Такой отложенный нокаут вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Как утверждает The Sun, реакция Бальдонадо заставила фанатов чувствовать его дискомфорт через экран, просто ошеломив поклонников бокса.

Один сказал: "Отсроченная реакция показывает, насколько это было болезненно".

Другой добавил: "Звук разбитой печени… фу, приятель".

Третий ответил: "У меня болит живот".

А четвертый ответил: "Что за кадр ??".

Непобедимый боксер выиграл бой редким "отложенным" нокаутом, ошеломив фанатов ударом. Видео

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