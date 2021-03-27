Непобедимый боксер в бою с двумя нокдаунами завоевал чемпионский пояс. Видео

Знаменитый британский боксер Зак Паркер (20-0, 14 КО) добыл эффектную победу над американцем Воном Александером (15-5, 9 КО) и завоевал пояс WBO International в суперсреднем весе.

Поединок прошел в Великобритании на Copper Box Arena и завершился досрочно. 26-летний Паркер полностью доминировал в ринге и уже ко второму раунду дважды отправил 35-летнего оппонента в нокдаун.

После того, как британец зажал соперника в угол и стал его добивать, рефери остановил встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бразильский боксер Лукас Понтес да Силва (4-0, 4 КО) добыл эффектную победу над соотечественником Рожерио Дамаско (15-9-1).

Поединок в Белене (Бразилия) получился скоротечным. 25-летний непобедимый нокаутер с первых секунд завладел инициативой и уже на 30-й секунде отправил оппонента в нокдаун. Несмотря на тотальное превосходство рефери не остановил бой, позволив да Силве еще дважды укладывать соперника на настил ринга.