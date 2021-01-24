Непобедимый боксер на первых секундах боя трижды отправил соперника в нокдаун

Бразильский боксер Лукас Понтес да Силва (4-0, 4 КО) добыл эффектную победу над соотечественником Рожерио Дамаско (15-9-1).

Поединок в Белене (Бразилия) получился скоротечным. 25-летний непобедимый нокаутер с первых секунд завладел инициативой и уже на 30-й секунде отправил оппонента в нокдаун. Несмотря на тотальное превосходство рефери не остановил бой, позволив да Силве еще дважды укладывать соперника на настил ринга.

После третьего раза судья наконец решил прекратить избиение. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского нокаутера с 19 победами вырубили за 33 секунды. Поединок в среднем весе состоялся в Краснодаре в рамках турнира Absolute Championship Akhmat 97 и завершился досрочно.