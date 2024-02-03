Непобедимый боксер умер после четырех нокдаунов в чемпионском бою. Видео

23-летний японский боксер Кадзуки Анагути (6-1, 2КО) скончался от травм, полученных им в бою за титул чемпиона Японии в легчайшем весе против Сэйи Цуцуми (10-0-2, 7КО). Поединок состоялся в Токио 26 декабря прошлого года в андеркарте шоу Наоя Иноуэ – Марлон Тапалес и завершился решением судей: 91:95, 92:94, 92:94.

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Рефери по ходу встречи четыре раза отсчитал Анагути нокдаун, однако боксер выдержал все 10 раундов. После боя ноги Анагучи начали непроизвольно дергаться.

Пострадавший был срочно доставлен в больницу, где потерял сознание. Врачи сделали экстренную операцию, выполнив трепанацию черепа, чтобы удалить субдуральную гематому в мозгу. Несмотря все усилия медиков, Анагучи, до этого не проигравший ни одного боя, скончался спустя месяц, так и не выйдя из комы.

"Top Rank присоединяется к боксерскому сообществу, оплакивающему кончину Кадзуки Анагути. Мы выражаем самые искренние соболезнования его семье и близким", – сказал ESPN промоутер Иноуэ .

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