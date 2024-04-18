'Не хочу делить ринг с русскими'. Непобедимый украинский супертяжеловес отказался от чемпионского боя в Эр-Рияде

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Захожий (19-0, 15 КО) рассказал, что по идеологическим причинам отказался драться с россиянином Арсланбеком Махмудовым (18-1, 17 КО), скрывающимся от санкций под флагом Канады. Захожий участвовал в тренировочном лагере Нганну и мог выйти в ринг в андеркарте Фьюри - Нганну на вечере бокса в Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что на кону стоял за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA, украинец решил не пачкать свои перчатки таким поединком, хоть и знал, что победит.

"Я сразу отказался, хотя на кону и был солидный гонорар. Не хочу делить ринг с русскими. Когда только предложили этот бой, я сперва подумал, что нужно брать. Ведь однозначно выиграю. Я это понимал. Потому что на самом деле у Арсланбека ничего нет", – цитирует Захожего Vringe.com.

В итоге вместо Александра на бой против российского канадца вышел Агит Кабайел (24-0, 16 КО) . 10-раундовый поединок на Kingdom Arena в Эр-Рияде завершился победой 31-летнего немца в 4-м раунде.

Ранее Захожий признавался, что ему поступали хорошие предложения, но российские кандидатуры он сразу отклонял. Отказался он и от боя против Махмудова с гонораром в 400 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Захожий отметился пламенным выступлением после того, как завоевал вакантный пояс чемпиона Европы по версии EBU. На вечере бокса в Шарлоттенбург (Германия) 30-летниий уроженец Запорожья после победы над местным бойцом Гранитом Шалой (15-1, 5 КО) обратился с благодарностью к украинским воинам.

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