Назван самый опасный соперник для Ломаченко: не Лопес и не Камбосос

Бывший тренер Александра Усика американец Джеймс Али Башир поделился своими мыслями об опасностях для Василия Ломаченко в легком весе. Специалист выделил боксера, который стал бы самым сложным для украинца.

В интервью YouTube-каналу "Тайк Майсон" Башир акцентировал внимание не на бывшем чемпионе Теофимо Лопесе или его обидчике австралийце Джордже Камбососе.

"Я думаю, Дэвин Хэйни [чемпион WBC] стал бы самым сложным испытанием для Ломы. Потому что Хэйни – боксер. Раян Гарсия – точно не об этом. Он любит большой "движ", но ему не удастся побить Ломаченко.

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Еще есть Джервонта "Танк" Дэвис [чемпион WBA], он сильный панчер. Но Василий его поймает. Это была бы "перестрелка" двух панчеров, ведь Ломаченко также хорошо бьет", – разобрал бойцов тренер.

А затем остановился на Хэйни.

"Он стал достаточно взрослым, хоть пропускает удары. Его беда в том, что у него нет хорошего учителя, наставника. Есть разница – быть тренером и учителем. Чем больше ты тренируешь, тем больше шансов стать учителем. В этом и есть минус Хэйни. Несмотря на это, Дэвин может дать жесткий бой Ломаченко, так как он хорош собственно в боксе", – считает Башир.

Напомним, титулы WBO и IBF, а також WBA Super принадлежат Камбососу.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер Усика и Кличко назвал победителя боя боксеров.

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