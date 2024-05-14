На шоу в Лондоне боксер пропустил удар в голову и умер. Видео

28-летний британский боксер Шериф Лаваль (0-1, 0 КО) скончался во время боя в среднем весе с португальцем Маламой Варелой Лавалем (2-4, 2 КО). Шоу вечер бокса в Harrow Leisure Centre в Лондоне завершилось трагедией.

В четвертом раунде 6-раундового боя Лаваль пропустил удар в висок, после чего без сознания рухнул на канвас. Рефери Ли Эвери сперва начал отсчет, однако затем остановился, срочно позвав в ринг доктора.

Медицинская бригада десять минут делала искусственное дыхание и с помощью дефибриллятора пыталась реанимировать спортсмена, однако спасти не смогла. Лаваля доставили Нортвик-Парк, где была констатирована его смерть.

Остальные запланированные бои на шоу были отменены после инцидента.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри также прокомментировал ситуацию "Упокой, Господи, его душу. Занимаясь этим видом спорта, вы понимаете, что это опасный вид спорта. Вы занимаетесь им, вам платят за опасность. Вам могут вышибить мозги. Мы здесь не для того, чтобы щекотать друг друга. Мы здесь для того, чтобы наносить друг другу урон, ударяя друг друга по голове и телу, и, к сожалению, подобные вещи случаются время от времени", - сказал Фьюри в интервью SkySports.

Как сообщал OBOZ.UA, месяц назад бывший чемпион Великобритании и Европейского союза по боксу Уилли Лимонд умер в возрасте 45 лет после того, как ним случился эпилептический приступ за рулем своего авто.

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