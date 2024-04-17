Легендарный боксер-чемпион умер после приступа эпилепсии за рулем

Бывший чемпион Великобритании и Европейского союза по боксу Уилли Лимонд умер в возрасте 45 лет, сообщил его сын в социальных сетях. С Лимондом, который выиграл 42 из своих 48 боев на профессиональном ринге с 1999 по 2023 год, 6 апреля случился эпилептический приступ за рулем своего авто, сообщает Sky Sports.

Полиция обнаружила Лимонда без сознания около 8:05 утра. Мужчину доставили в больницу Монклендс, где медицинский персонал описал его состояние как критическое. После десяти дней пребывания в коме он скончался.

"Мне вообще не нужно было писать подобный пост, и обычно я бы не стал, но из-за всех журналистов и фейковых новостей, которые распространялись, мне пришлось это сделать. Мой отец скончался рано утром, около 3 часов ночи. Он сражался около 10 дней. Воин. Люблю тебя", сказал сын Джейк в Instagram.

Лимонд, который ранее провел пять матчей в лиге в качестве футболиста за "Альбион Роверс", завоевал титул чемпиона Великобритании в суперлегком весе в 2014 году после победы над Кертисом Вудхаусом решением большинства судей.

В 2007 году он отправил в нокдаун начинающего Амира Хана, защищая свой титул чемпиона Британского Содружества, прежде чем в конце концов сошел с дистанции в восьмом раунде против будущего чемпиона мира.

Он также завоевал титул чемпиона Европы в 2004 году после победы единогласным решением судей над Юсуфом Джибабой, а позже разделил ринг с Энтони Кроллой в бою за титул чемпиона Великобритании в 2011 году.

Последний раз Лаймонд дрался в сентябре 2023 года, когда он потерпел досрочное поражение в восьмом раунде от Рикки Бернса в Глазго.

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