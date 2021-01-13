Ми дали Усику кілька тижнів, щоб прийняти бій, – менеджер непереможного британця

Менеджер непереможного британського суперважковаговика Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сем Джонс заявив, що в українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) є кілька тижнів, щоб прийняти бій з його клієнтом.

Він сказав, що не збирається сповільнювати кар'єру Джойса, тому боксер поб'ється вже в квітні незалежно від імені суперника. Менеджер британця додав, що Джо планує перемогти нашого співвітчизника, а потім вийти на поєдинок із переможцем протистояння Ентоні Джошуа – Тайсоном Ф'юрі.

"Ми дали Усику наступні кілька тижнів, оскільки Джо хоче бій у квітні, а до нього залишилося всього 10-11 тижнів. Ми не хочемо сповільнювати розвиток його кар'єри. Якщо нам доведеться битися з іншим боксером, то так тому й бути. Може WBO призначить поєдинок за звання фінального претендента на свійт титул. Усе залежить від ситуації з боєм Джошуа – Ф'юрі. Ми пояснили промоутеру Джо, Френку Уоррену, що хочемо зустрітися з Усиком навіть у тому разі, якщо це буде поєдинок за проміжний титул. Джойса спишуть із рахунків, але він зупинить українця, а потім поб'ється з переможцем об'єднавчого протистояння", – заявив Джонс в інтерв'ю виданню SkySports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що його клієнт поб'ється за чемпіонський пояс, не давши згоди на бій Джошуа – Ф'юрі.