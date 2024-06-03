'Многие остались не в восторге': первый чемпион UFC из РФ выдал дичь о бое Усика и Фьюри

Первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров выразил абсурдную мысль о том, что многие боксеры остались недовольными поединком Александра Усика (22-0, 11 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). При этом он не назвал никаких фамилий или аргументов в пользу своих слов.

Об этом Тактаров заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Россиянин добавил, что бой 18 мая прошел совсем не так, как он прогнозировал, а также отдал заключительный раунд противостояния в пользу британского боксера, намекая на несправедливость итогового результата.

"С точки зрения техники они боялись сделать что-то лишнее. И делали то, что у них получалось. Многие боксеры остались не в восторге. Я думал, что будет беготня Усика. А он шел в бой. И получилось интересно. Был девятый раунд с попаданием. И был последний раунд, который был за Фьюри. Не думаю, что они специально хотели именно так бой завершить, чтобы остались вопросы", – сказал Тактаров.

Ранее россиянин, который рассказывал небылицы о нашей стране, выдал бред о том, что Усик не может считаться легендой бокса из-за своей патриотичной позиции.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату реванша боксеров. В свою очередь Международная федерация бокса (IBF) вынесла решение по вопросу лишения украинца своего пояса.

Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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