''Мир России и братскому народу Украины''. Ломаченко привел в екстаз россиян своим постом в Instagram

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) получил множество восторженных отзывов от российских поклонников под своим новым постом в Instagram. 35-летний уроженец Белгород-Днестровского выложил видео, в котором резко критикуется президент Украины Владимир Зеленский за то, что он не принял членов синода церкви, которая подчиняется Москве.

Видео дня

Так как Instagram Ломаченко недоступен в Украине, большая часть аудитории Василия это россияне, восхищающиеся поступком нашего боксера.

"Вася ты крут! Мир России и братскому народу Украины. Славяни не должны воевать против друг друга! Воина не достойна человека. Мы убиваем свой народ за интерес мертвецов!" – говорится в комментарии, который массово лайкают юзеры.

Пользователи предполагают, что "многие будут каяться и извиняться, но когда власть позволяет себе разрушать святыни , такое никто не забудет".

Кроме того, в комментариях приводят цитату российского пропагандиста с телеканала "Спас" Бориса Корчевникова,

Очень многие подписчики благодарят Ломаченко за мужество, которое он нашел, чтобы якобы показать миру правду.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта Василий Ломаченко выложил у себя в Instagram проповедь Антония Паканича. На видео управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольскому и Броварской заявляет о беззаконии, которое творит украинское государство по отношению к монахам Киево-Печерской лавры.

Напомним, Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!