Менеджер Усика устроил истерику из-за информации об отъезде боксера из Украины

Менеджер украинского чемпиона Александра Усика (19-0, 13 КО) Эгис Климас эмоционально отреагировал на информацию об отъезде боксера из страны для подготовки к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). В частности, представителю нашего соотечественника не понравился инсайд журналиста Майка Коппингера, который указал, что Усик получил специальное разрешение для выезда за границу.

На своей странице в социальной сети Twitter Климас оставил несколько сообщений представителю СМИ. Он, в частности, призвал того держаться подальше от его клиентов, а также указал, что Александр – отец троих детей, и ему не нужно отдельное разрешение на то, чтобы покинуть страну.

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"Ты, ублюдок, перестань публиковать фейковые новости про моих бойцов. Я говорю тебе, чтобы ты держался подальше от всех моих бойцов! Давай я тебе кое-что расскажу, умник. Прежде всего, Усику не нужны какие-то специальные разрешения для того, чтобы покинуть страну, так как он является отцом троих детей. Это украинский закон. Проверяй факты, прежде чем что-то писать", – отметил Климас.

Напомним, накануне министр спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил информацию о том, что Александр Усик отправляется за границу для подготовки к реваншу с Энтони Джошуа. Бой запланирован на июнь. В сентябре минувшего года украинец сенсационно победил британца единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева и легендарный чемпион Виталий Кличко рассказал о разговоре с Александром Усиком после того, как боксер записался в территориальную оборону Киевской области для защиты страны от российских оккупантов.

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