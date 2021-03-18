Майк Тайсон назвал дату и место проведения своего следующего боя

Легендарный Майк Тайсон (50-6, 44 КО) заявил, что свой следующий поединок проведет 29 или 31 мая на арене Hard Rock Stadium в Майами.

Как сообщает издание BoxingScene, во время разговора с чемпионом мира по боксу Саулем "Канело" Альваресом и экс-чемпионом UFC Генри Сехудо в программе Hotboxin' podcast "Железный Майк" назвал только две даты и место, но не раскрыл имя своего соперника.

"Мой следующий бой будет в конце мая. Он пройдет на той же арене, где Канело дрался с Авни Йилдиримом. 29 или 31 мая, что-то вроде этого", – сказал Тайсон.

В последний раз легендарный боксер выходил на ринг в ноябре 2020 года, когда провел выставочный поединок со своим соотечественником Роем Джонсом-младшим. Судьи не смогли определиться с победителем их противостояния, поэтому объявили ничью.

Напомним, что ранее вызов Тайсону бросил другой легендарный боксер Эвандер Холифилд. Оба их боя в 1996 и 1997 годах вошли в историю и закончились в пользу последнего: первый – нокаутом, а второй – дисквалификацией "Железного Майка", который откусил сопернику часть уха.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон назвал секс причиной своего первого поражения в карьере.