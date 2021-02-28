Чемпион WBC и WBA Канело Альварес защитил титулы техническим нокаутом. Видео

Чемпион WBC и WBA во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (55-1-2, 37 КО) добыл эффектную победу над обязательным претендентом Авни Йылдырымом (21-3, 12 КО).

Главный бой вечера бокса на арене Hard Rock Stadium в Майами завершился после третьего раунда техническим нокаутом.

Мексиканец с первых секунд захватил инициативу, раз за разом бомбардируя соперника мощными двойками. Турецкий боксер ничего не мог сделать в атаке, уйдя в глухую защиту.

В третьем раунде Канело правым прямым отправил 29-летнего Авни в нокдаун.

Перед 4-й трехминуткой тренер Йилдирима Джоэл Диас решил дать своему подопечному еще один раунд на то, чтобы что-то показать. Однако затем команда Авни решила отказаться от продолжения боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, что 20 декабря прошлого года Альварес победил представителя Великобритании Каллума Смита (27-1, 19 КО) и стал чемпионом мира в суперсреднем весе по версиям WBA Super и WBC.

В ноябре 2019 года Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.

В сентябре 2018-го Сауль добыл сенсационную победу над Геннадием Головкиным. Для казахстанца это стало первым поражением в карьере.