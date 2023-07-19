Лицо Кличко заливала кровь: лучший бой в карьере украинской легенды, который оставил много вопросов

19 июля свой день рождения празднует мэр Киева и легенда супертяжелого веса Виталий Кличко – "Доктор Железный Кулак", который 41 победу из 45 на профессиональном ринге добыл нокаутом. Сегодня известному боксеру 52 года. В его карьере было ярких поединков. Но по иронии судьбы считается, что свой лучший бой Кличко-старший проиграл британцу Ленноксу Льюису.

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В день рождения украинской легенды OBOZREVATEL решил вспомнить одну из лучших битв супертяжелого веса в XXI столетии, которая состоялась 21 июня 2003 года в ринге Staples Center в Лос-Анджелесе и закончилась драмой для будущего политика.

ГОНОР ЛЬЮИСА. После того, как 6 июня 2002 года британский супертяж Леннокс Льюис нокаутировал в восьмом раунде Майка Тайсона и защитил свои пояса WBC, IBO и IBF, в его карьере произошел более чем годичный перерыв. "Лев" даже лишился титула IBF из-за отказа от защиты против Криса Берда. В конце концов Льюис посмотрел по сторонам и решил, что самым достойным претендентом на бой с ним может стать Виталий Кличко.

После победы над Ларри Дональдом техническим нокаутом в 10-м раунде украинец стал первым номером рейтинга WBC, но в начале 2003 года переговоры сорвались. Пошли разговоры, что Леннокс даже подумывает о реванша с Тайсоном, но тут уже не выдержал WBC, который разрешил второй поединок с Майком только после встречи с их претендентом Кличко-старшим.

Планировалось, что 21 июня 2003-го Льюис встретится с Кирком Джонсоном, проведя защиту пояса IBO, а Виталий сойдется с Седриком Босвеллом. После чего лидеры своего веса выйдут друг против друга. Но Кирк получил травму и 6 июня отказался от боя. 4500 купленных билетов оказались в подвешенном состоянии.

Однако телеканал НВО и Эммануэль Стюард не собирались отказываться от запланированного поединка. и уговорили Кличко, который спустя три дня подписал контракт на свой главный поединок.

Любопытно, что после объявления боя Кличко – Льюис оставшиеся 10 тысяч мест на арене были раскуплены за четыре часа. На самом деле, стычки этих двоих "монстров" могла собрать и стадион, но что-то менять было уже поздно.

РАССЕЧЕНИЕ. 21 июня 2003 года действующий чемпион мира по версиям WBC и IBO, а также бывший абсолют Леннокс Льюис вышел в ринг против экс-обладателя чемпионского пояса WBO Виталия Кличко, у которого на целенаправленную подготовку к бою не было и двух недель.

Украинец в тот вечер считался андердога, ставки на победителя букмекеры принимали с соотношением 4:1 в пользу Льюиса. Но несмотря на это, Виталий доминировал на протяжении поединка, лишив Леннокса преимущества в скорости.

В первых двух раундах Кличко регулярно доносил свои джебы до головы Льюиса. А во второй трехминутке украинец ударом справа попал под левый глаз британца, у которого образовалось небольшое рассечение. В результате неожиданно для многих претендент захватил лидерство в судейских записках.

Но в начале третьего раунда у Льюис прошла атака, которая, как оказалось, предрешила исход этой битвы титанов. Считается, что британский "Лев" нанес мощный размашистый удар правой, Кличко не успел увернуться, и это привело к рассечению над левым глазом Виталия. Хотя будущий мэр потом заявил, что рана была нанесена головой.

Украинец, несмотря на рассеченик, продолжал боксировать. Работал преимущественно от обороны, но доставал до подбородка Леннокса своими длинными руками. Был момент, когда Виталий едва не сбил с ног Льюиса. Однако от раунда к раунду рассечение "Железного Кулака" увеличивалось.

Команде Кличко было очень тяжело остановить кровь, которая заливала лицо боксера. Украинец стал хуже видеть левым глазом и пропустил опасный апперкот. А в перерыве между 6-м и 7-м раундами доктор Пол Уоллес посоветовал рефери Лу Морету остановить бой, что тот и сделал, опасаясь за здоровье Виталия.

Сам Кличко был против. И его можно понять. На момент остановки боя после шестого раунда Виталий выигрывал на картах всех трех судей – 58:56. Но рефери был неумолим. Бой остановили, в украинцу присудили поражение техническим нокаутом из-за глубокого рассечения.

ОСТАЛСЯ ВОПРОС. "Мой план на бой был перевести все действия в седьмой-восьмой раунд. Все выходило идеально. Мне было нелегко, но я чувствовал, что побеждаю в этом поединке. Я знал, что мои удары несут Льюису массу неприятностей!", – заявил после боя расстроенный Виталий.

А Леннокс, стараясь держать лицо после неубедительного поединка, ответил на слова соперника с иронией: "Разве Кличко не было достаточно уже полученного?". И в дальнейших интервью при любом удобном случае подчеркивал, что украинцу еще повезло, что судья остановил бой.

По имевшейся информации, гонорар Льюиса за поединок с Виталием составил 7 миллионов долларов, а украинец получил 1,4 миллиона. Боксеры могли сорвать еще больший куш за реванш, ведь несмотря на технический нокаут, в воздухе оставался висеть вопрос, кто все-таки сильнейший в этой паре и что было бы, не получи украинец то злосчастное рассечение.

Разговоры о реванше между Виталием и Ленноксом будоражили любителей бокса и СМИ до 6 февраля 2004 года, когда Льюис в Лондоне официально заявил о своем уходе. Видимо, во второй победе над Кличко он был совсем не уверен.

И спустя время не без оговорки британский "Лев" признал мастерство украинца: "Виталий был самым умным из моих соперников. Он использовал свою неуклюжесть с хорошим эффектом. Все говорили, что я должен был драться с ним еще раз, но для меня этот бой был словно шоколадная глазурь на торте, который посвящался моему уходу из спорта. Когда я принял тот бой, то был готов психологически, но физически я был не в лучшей форме. Я побил его в худшей форме, так что в реванше не было нужды. Мои апперкоты стали для него проблемой".

Кличко-старший после драмы в Лос-Анджелесе больше не проигрывал – одержал еще 13 побед и ушел в политику в статусе чемпиона WBC.

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