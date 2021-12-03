Лучшие нокауты года: WBC выбирает между Фьюри, Альваресом и другими. Видео

Всемирный боксерский союз (WBC) предложил болельщикам определить лучший нокаут в уходящем 2021 году. Организация создала видеоролик с подборкой зрелищных моментов в исполнении элитных боксеров современности. К сожалению, украинские бойцы не отметились эффектными нокаутами.

На странице WBC в Instagram собраны моменты на разный вкус. В список номинантов на победу вошли: британец Тайсон Фьюри (свыше 91 кг), американцы Брендон Фигероа (до 55,2 кг), Раян Гарсия (до 61,2 кг) и Хосе Сепеда (до 63,5 кг), мексиканцы Оскар Вальдес (до 59 кг) и Сауль Альварес (до 72,6 кг). Напомним, Канело Альварес считается лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Смотрите и наслаждайтесь.

Видео дня

Напомним, украинец Василий Ломаченко летом досрочно победил японца Накатани в легком весе, но пока что не вернул чемпионские пояса. А Александр Усик взял верх над британцем Джошуа по очкам в супертяжелой категории. А Артем Далакян в весе до 50,8 кг является чемпионом по версии WBA.

WBC является одной из четырех самых авторитетных организаций в мировом профессиональном боксе вместе с WBA, WBO и IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Фьюри высказался о бое с Майком Тайсоном.

Тем временем, в России нашли непобедимого гиганта, готового побить Усика и Фьюри.