Лопес: болельщики несправедливо отвернулись от Ломаченко

Михаил Морозов Бокс 12:45, 12.01.2021

Американец Теофимо Лопес раскритиковал людей, которые отвернулись от Василия Ломаченко после поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Он заявил, что все равно считает украинца вторым номером в дивизионе. По словам Теофимо, наш соотечественник сможет разобраться со всеми другими боксерами в этой весовой категории.

"Болельщики несправедливо отвернулись от Ломаченко. Они поддерживали его все это время, так почему же сейчас они не с ним? Потому что он проиграл? Но Лома не проиграл какому-то мешку. Он уступил боксеру, который знает, что нужно делать в ринге. Я был единственным, кто показал свои яйца и вышел на поединок с ним, несмотря на потерю от 800 тысяч до 1 млн долларов. Я думаю, что люди должны остановиться и отдать должное Ломаченко, поскольку он является номером два в легком дивизионе и побьет всех остальных соперников", – высказался Лопес в интервью на YouTube-канале iFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо назвал имя боксера, с которым хотел бы провести следующий поединок.

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