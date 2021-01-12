Лопес: вболівальники несправедливо відвернулися від Ломаченка

Михайло Морозов Бокс 12:45, 12.01.2021

Американець Теофімо Лопес розкритикував людей, які відвернулися від Василя Ломаченка після поразки в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Він заявив, що все одно вважає українця другим номером у дивізіоні. За словами Теофімо, наш співвітчизник зможе розібратися з усіма іншими боксерами в цій ваговій категорії.

"Уболівальники несправедливо відвернулися від Ломаченка. Вони підтримували його весь цей час, так чому ж зараз вони не з ним? Тому що він програв? Але Лома не програв якомусь мішку. Він поступився боксеру, який знає, що потрібно робити в ринзі. Я був єдиним, хто показав свої яйця та вийшов на поєдинок з ним, незважаючи на втрату від 800 тисяч до 1 млн доларів. Я думаю, що люди мають зупинитися та віддати належне Ломаченку, оскільки він є номером два в легкому дивізіоні та поб'є всіх інших суперників", – висловився Лопес в інтерв'ю на YouTube-каналі iFL TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо назвав ім'я боксера, з яким хотів би провести наступний поєдинок.

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