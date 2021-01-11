Реванш Ломаченко – Лопес: американец назвал следующего соперника

Американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) намерен провести свой следующий поединок против соотечественника Девина Хейни (25-0, 15 КО), а не украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

Об этом сам абсолютный чемпион в легком весе заявил в интервью Sky Sports. По его словам, такого же мнения придерживается и его отец Теофимо Лопес-старший.

"Мы собираемся провести бой. Я пытался спасти его карьеру. Я сделал это. Не шучу. Пытался защитить его карьеру. Я говорил ему: "Поработай три-пять лет и двигайся вперед". Но теперь он вышел из-под контроля, и это заставило меня действовать, так что мы собираемся начать оказывать на него давление. Я и мой отец на одной волне. Я верю, что следующим будет Девин Хейни", – заявил Лопес.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес заявил, что не будет давать реванш Василию Ломаченко после победы в поединке, который состоялся 17 октября и завершился победой американца единогласным решением судей.