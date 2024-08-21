Ломаченко пригрозил Украине и получил ответку в сети. Фотофакт

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко получил массу нелестных отзывов от украинцев за свой комментарий по поводу планов запретить деятельность УПЦ МП. 36-летний боксер, который известен своей поддержкой контролируемой Москвой церкви, пригрозил последствиями Украине.

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"Вася, может, объяснишь почему у болгар, армян и сербов может быть своя православная церковь, а у украинцев не может быть?" – интересуются подписчики у боксера.

Многие посылают Василия "за русским кораблем" и интересуются, какие же это "последствия" организует Лома.

"У боксеров не работает мозг полноценно. Ну что там будет если каждый день лупит в голову?", "Неужели Вася нас накажет и переедет на болота?", "Васе уже отбили то, чего и не было, так что не спрашивайте отбивную, потому что зря это", "Там только от одного слова "участвуют" все понятно. Неужели он где-то слышал слово "учавстие"?!", "Ну да оно же тупое, ничто не понимающее", – пишут украинцы.

Также юзеры постят мемы, в котором высмеивают боксера.

Отметим, что Ломаченко эмоционально отреагировал на принятие Верховной Радой законопроекта №8371, предусматривающего запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в России (т.е. РПЦ).

Законопроект во втором чтении и в целом поддержали 265 парламентариев. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.

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