Ломаченко после страшного обстрела Украины призвал "радоваться и веселиться", опубликовав совместное фото с митрополитом УПЦ МП
Чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) никак не отреагировал на массированный обстрел Украины. В ночь на 25 мая Россия атаковала нашу страну ракетами из стратегической авиации, "Калибрами", баллистикой и "Шахедами".
Силы обороны Украины во время обезвредили 45 ракет и 266 дронов. Минимум 12 человек погибли (в том числе дети), более 60 получили ранения.
Вместо какого-либо осуждения агрессора или слов поддержки пострадавшим соотечественникам, 37-летний уроженец Белгород-Днестровского у себя в Facebook опубликовал совместное фото с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Михаилом Жаром, известным как Лонгин.
"Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. Мир Всем", - подписал кадр Василий, процитировав библейский отрывок из Нагорной проповеди Иисуса Христа (Евангелие от Матфея, 5:11–12).
Его смысл в том, что:
- Если человек страдает или сталкивается с несправедливостью из-за своей веры, из-за следования добру и истине, то это не зря.
- Такие страдания Бог считает важными и ценными, и за них обещана награда на небесах.
- Поэтому верующий человек должен не отчаиваться, а радоваться, потому что это знак, что он идёт по тому же пути, что и праведники до него.
Проще говоря: если тебя обижают за то, что ты поступаешь правильно, — это не плохо, а наоборот — ты на верном пути, и Бог это видит.
Отметим, что это не первый раз, когда Василий игнорирует страшные события в Украине. Так, в 2023 году наш боксер никак не стал никак реагировать на ракетный обстрел Одессы, просто проигнорировав ужасные события 23 июля.
Единственный акцентированный пост про войну в Instagram Ломаченко датирован 24 февраля. Тогда Василий разместил изображение голубя, который состоит из переплетенных рук, раскрашенных во флаги Украины и России.
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