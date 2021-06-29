Ломаченко оценил шансы Усика в бою с Джошуа

Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) считает, что у его друга и соотечественника Александра Усика (18-0, 13 КО) есть хорошие шансы в чемпионском поединке против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). На кону будут стоять три пояса, которыми владеет британец: WBA, WBO и IBF.

В интервью на странице Sky Sports Boxing в Instagram боксер отметил опыт Эй Джея и его превосходство в росте над украинцем. Несмотря на это, Василий поделился мнением, что скорость Усика поможет ему достичь успеха.

"Конечно, я верю в победу Усика. У него очень большие шансы. Несмотря на это, для Александра это будет непростой поединок. Джошуа знает, что ему нужно делать на ринге, знает, как боксировать, и имеет опыт в любителях. Да, Энтони значительно превосходит Усика в размерах, но украинец намного быстрее", – заявил Ломаченко.

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Напомним, что украинец уже около двух лет претендует на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей не спешил давать бой нашему соотечественнику, но был вынужден сделать это, поскольку его поединок за титул аболютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе против Тайсона Фьюри сорвался.

Американский арбитражный суд обязал Цыганского короля снова подраться с Деонтеем Уайлдером. Их первое противостояние закончилось вничью, а затем Фьюри нокаутировал своего соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Джошуа Эдди Хирн объявил новую дату боя между украинцем и британцем.