Ломаченко назвал тему, которую никогда не обсуждает с Усиком

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) рассказал, что в общении с Александром Усиком (20-0, 13 КО) всегда избегает обсуждения поединков один одного. Лома признался, что у них нет необходимости пересказывать бои, так как они не соперники.

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"Обсуждаю ли я с Усиком его и свои битвы? Нет, никогда. Мы не говорим о боях друг друга. Мы друзья, а не те, кто соревнуется друг с другом", – сказал Ломаченко в интервью Youtube-каналу Seconds Out.

Также Василий прокомментировал и ситуацию вокруг боя Усика против Тайсона Фьюри, заявив, что этот мегафайт хотят увидеть все в мире: и те кто следит за боксом, и те, кто нет.

"Это очень большой поединок. Это очень большой вызов как для Александра, как и для Фьюри, так как у них разные умения. Для меня это очень интересный бой", – подытожил бывший чемпион мира в трех дивизионах.

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