Ломаченко – Камбосос: онлайн-видеотрансляция чемпионского боя 12 мая

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) в воскресенье, 12 мая, проведет чемпионский бой с австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО). На кону поединка в Перте будет стоят пояс Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.

Вечер бокса примет RAC Arena. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Камбосос. Ориентировочное начало – в 6:00 утра по киевскому времени.

Украинские трансляторы отказались показывать бой. Причина – позиция Василия в отношении войны в Украине. Боксер до сих пор не осудил Россию, а также активно продвигает кремлевские нарративы о братских народах и поддерживаю церковь Московского патриархата.

Компания Top Rank объявила о бесплатном показе поединка. Прямой эфир из Перта доступен для Украины и Филиппин. OBOZ.UA предлагает своим читателям видеотрансляцию боя Ломаченко – Камбосоос.

Накануне боксеры встретились на дуэли взглядов, которая длилась три с половиной минуты. Украинец признался, что его карьера практически окончена. А в России предрекли Василию проблемы в бою с австралийцем.

Сам Камбосос дважды угодил в скандал. Сначала он пригласил в свой тренировочный лагерь боксера из РФ, который поддерживает войну против Украины. А позже вывесил в зале флаг страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, на разогреве перед боем Ломаченко – Камбосос выступит небитый россиянин Имам Хатаев (6-0, 6 КО), который прячется за флагом Австралии.

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