Ломаченко – Камбосос: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале следить за чемпионским боем

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) попытается впервые в карьере завоевать пояс Международной федерации бокса (IBF). Помешать сделать это уроженцу Белгород-Днестровского попытается австрилиец Джордж Камбосос (21-2, 10 КО).

Боксеры должны были подраться еще два года назад, однако украинец отказался от возможность поспорить за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе из-за вторжения России.

ДАТА БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КАМБОСОС

Поединок пройдет на стадионе RAС Arena в австралийском Перте. Датой поединка за вакантный чемпионский пояс выбрано воскресенье, 12 мая.

ВРЕМЯ БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КАМБОСОС

Точное время выхода боксеров на ринг и начало боя будет объявлено позже. Однако можно предположить, что этого не произойдет раньше 05:30 enhf по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Камбосос.

ПРОГНОЗ НА ЛОМАЧЕНКО – КАМБОСОС

Явным фаворитом противостояния считается украинский боксер. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,17.

Триумф Камбососа оценивается котировкой 5,00. А показатели на ничью достигают уровня 17,00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – КАМБОСОС

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря видеосервису Megogo. Также трансляцию можно будет купить на платформе DAZN. Стоимость показа станет известна позже.

АНДЕРКАРТ БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КАМБОСОС

Эндрю Молони (26-3, 16 KO) – Педро Гевара (41-4-1, 22 KO)

Нина Хьюз (6-0, 2 КО) – Чернека Джонсон (15-2, 6 КО)

Джозеф Гудолл (10-2-1, 9 КО) – Файга Опелу (16-4-2, 12 КО)

Имам Хатаев (6-0, 6 KO) – Ричард Болотник (20-7-1, 8 KO)

Лукас Браун (31-5, 27 КО) – Хеми Ахио (21-1, 16 КО)

Как сообщал OBOZ.UA, Василия Ломаченко исключили из нескольких мировых рейтингов после того, как стало известно о его бое с Джорджем Камбососом.

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