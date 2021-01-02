Легендарный тренер рассказал, из-за кого перестал работать с Усиком

Легендарный американский тренер Джеймс Али-Башир считает, что их сотрудничество с Александром Усиком закончилось из-за менеджера украинца Эгиса Климаса.

Он отметил, что наш боксер является "хорошим парнем", но на него негативно влияют люди из его окружения. Американец рассказал, как прошла первая встреча с Климасом в одном из украинских ресторанов.

"Александр Усик – хороший парень. Но его окружение влияет на него, из-за чего он действует иначе, чем тот парень, которого я знал. Хороший ли человек его менеджер? Нет. Я, Климас и несколько людей из лагеря сидели за столом в украинском ресторане. Я впервые его встретил. Он сказал мне: "Этот парень говорит о том, чтобы убрать тебя". Я спросил: "Кто говорит?" Климас указал на Усика, который смотрел в сторону, а не на меня. Я сказал Климасу: "Люди могут убрать любого, кого захотят, но заменить меня будет проблематично". Усик посмотрел на него и сказал: "Мы вместе выиграли титул чемпиона мира, поэтому он никуда не уйдет". Это были его слова. Но с того момента все изменилось. Поэтому я верю, что Климас если не полностью, то частично виновен в нашем расставании", – цитирует слова Башира издание fightnews.info.

Отметим, что Джеймс также тренировал Владимира Кличко, а сейчас работает с другим нашим соотечественником Владиславом Сиренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американец признался, что последний тренировочный лагерь Усика был для него "адом".