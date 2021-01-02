Легендарний тренер розповів, хто винен у тому, що він перестав працювати з Усиком

Михайло Морозов Бокс 14:35, 2.01.2021 Оновлено: 14:43, 2.01.2021

Легендарний американський тренер Джеймс Алі Башир вважає, що їхня співпраця з Олександром Усиком закінчилася через менеджера українця Егіса Клімаса.

Він зазначив, що наш боксер є "хорошим хлопцем", але на нього негативно впливають люди з його оточення. Американець розповів, як пройшла перша зустріч з Клімасом в одному з українських ресторанів.

"Олександр Усик – хороший хлопець. Але його оточення впливає на нього, через що він діє інакше, ніж той хлопець, якого я знав. Чи є хорошою людиною його менеджер? Ні. Я, Клімас і кілька людей із табору сиділи за столом в українському ресторані. Я вперше його зустрів. Він сказав мені: "Цей хлопець каже про те, щоб прибрати тебе". Я запитав: "Хто каже?" Клімас вказав на Усика, який дивився в бік, а не на мене. Я сказав Клімасу: "Люди можуть прибрати будь-кого, кого захочуть, але замінити мене буде проблематично". Усик подивився на нього і сказав: "Ми разом виграли титул чемпіона світу, тому він нікуди не піде". Це були його слова. але з того моменту все змінилося. Тому я вірю, що Клімас якщо не повністю, то частково винен у нашому розставанні", – цитує слова Башира видання fightnews.info.

Зазначимо, що Джеймс також тренував Володимира Кличка, а зараз працює з іншим нашим співвітчизником Владиславом Сіренком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американець зізнався, що останній тренувальний табір Усика був для нього "пеклом".

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