Легендарный Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры

Легендарный боксер Мэнни PacMan Пакьяо решил закончить карьеру и сконцентрироваться на политической карьере. Филиппинский спортсмен собирается баллотироваться в президенты страны.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Пакьяо хочет побороть бедность и готов проявить себя в качестве лидера.

"Я с отвагой решил принять участие в выборах президента Филиппин. Нам нужен прогресс. Нам нужна победа над бедностью. Нам нужно, чтобы правительство служило людям честно, прозрачно и проявляло сострадание. Время пришло. Я готов проявить свои лидерские качества", – написал Мэнни.

Видео дня

Во время шоу Toni Talks филиппинец подтвердил свои намерения закончить спортивную карьеру.

"Моя боксерская карьера? Она уже закончилась. Это случилось, потому что я уже давно в боксе и моя семья сказала, что с меня уже хватит. Я продолжал боксировать, поскольку обожаю этот вид спорта", – цитирует слова Пакьяо издание otbsports.com.

Отметим, что с 2016 года Мэнни занимает пост сенатора Филиппин.

Он считается одним из величайших боксеров всех времен. PacMan остается единственным, кому удалось выиграть чемпионские титулы в восьми весовых категориях. Пакьяо также 12 раз становился чемпионом мира. Всего на его счету 62 победы в 72 поединках, 39 из которых были добыты досрочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем бою филиппинец проиграл чемпиону WBA в среднем весе Йорденису Угасу единогласным решением судей.