Легендарный Холифилд вернется в бокс в 58 лет: стали известны дата и место боя

Бывший чемпион мира в тяжелой и супертяжелой весовых категориях Эвандер Холифилд проведет первый бой после окончания карьеры в 2011 году. В субботу, 11 сентября, в Калифорнии он выйдет на ринг против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Витора Белфорта.

Об этом сообщается на официальной странице промоушена Triller в Instagram. Поединок пройдет в рамках вечера бокса под названием Triller Fight Club Legends II.

Холифилд заменит другую легенду Оскара Де Ла Хойю, который не сможет принять участие в противостоянии из-за положительного теста на коронавирус.

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Статус (профессиональный или выставочный) и формат боя Холифилд – Белфорт пока что остаются неизвестными. Ожидается, что поединок будет состоять из восьми раундов по две минуты.

Напомним, что Эвандер в последний раз выходил на ринг в мае 2011 года, когда побил датчанина Брайана Нильсена. Тогда американцу было 48 лет. Он наиболее известен благодаря двум противостояниям с Майком Тайсоном в 1996 и 1997 годах.

Белфорт провел свой последний бой в мае 2018-го, проиграв нокаутом соотечественнику Лиото Мачиде. Сейчас ему 44 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный Майк Тайсон ранее также вернулся в бокс и провел выставочный бой против другого экс-чемпиона мира Роя Джонса-младшего. Их противостояние завершилось неожиданным результатом.